La seconde soirée des Battles de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Florent Pagny qui oppose dans son équipe Edgar à Vanina. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Nouvelle battle, dans l’équipe de Florent Pagny cette fois entre Edgar et Vanina, l’amie qu’Amel Bent n’avait pas reconnu lors des auditions à l’aveugle. Deux talents qui ont marqué les auditions à l’aveugle.

Edgar, du haut de ses 17 ans, avait bluffé les coachs avec son interprétation magique de « Ashes » de Céline Dion.

Vanina, quant à elle, avait ému avec sa version très intimiste de : "Laissez-moi danser" de Dalida.

Pour cette battle, Edgar et Vanina vont devoir se départager sur un titre d’Adele et non des moindres : « Hello ». Une battle qui allie la fraicheur à la maîtrise.

The Voice, les Battles, du samedi 3 avril 2021.