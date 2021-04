Replay “The Voice” : Robin & Otta chantent « Take me to church » de Hozier (vidéo)

La seconde soirée des Battles de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Amel Bent qui oppose deux talents de son équipe : Robin face à Otta. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Battle qui risque de groover dans l’équipe d’Amel Bent avec Robin et Otta.

Robin n’avait eu qu’un seul fauteuil retourné lors des auditions à l’aveugle. Mais nous, téléspectateurs, on se souvient tous de son petit côté showman lors de son interprétation « Superstition » de Stevie Wonder.

Otta, possède quant à lui, plus d’expérience et certainement plus de désillusions. Cet auteur compositeur interprète avait séduit les coachs avec sa reprise de « Bruises » de Lewis Capaldi.

Ensemble, il vont interpréter ce soir, un titre d’Hozier «Take me to church ».

The Voice, les Battles du samedi 3 avril 2021.