Replay “The Voice” : Aimée & Nico Sarro chantent « Besoin de personne » de Véronique Sanson (vidéo)

La 3èmr et dernière soirée des Battles de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec la Team Vianney et deux talents en compétition : Aimée face à Nico Sarro. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Grosse singularité pour cette battle entre Nico Sarro et Aimée. Un duo entre le doyen et la benjamine de la Team Vianney.

Pour cette battle, nos talents ont été coachés par Véronique Sanson, en personne. Ca tombe bien ! Le titre choisi par Vianney est un titre de Véronique Sanson : « Besoin de personne ».

Souvenez-vous, Nico Sarro avait impressionné son coach lors des auditions à l’aveugle avec un titre du groupe Queen « Who wants to live forever ».

Quant à Aimée, sa voix éraillée avait fait fondre son coach lors de son audition avec sa reprise de « Before you go » de Lewis Capaldi.

Vianney choisira-t-il l'expérience ou la jeunesse ?

The Voice, les Battles du samedi 10 avril 2021.