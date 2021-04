La troisième et dernière soirée des Battles de “The Voice” saison 10 se cloture sur TF1 avec les trois derniers talents de l'équipe Amel Bent : Nicolas face à Lara Bou et Jessie Will. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la dernière battle de la saison, Amel a réuni trois talents : Nicolas, Lara Bou Abdo et Jessie Will. Chacun, à sa manière, avait ému Amel lors des auditions à l'aveugle. Nicolas, l’émotif, Lara, la benjamine libanaise et Jessie, la musique tatouée à la peau. Ensemble, ils vont interpréter un titre de Zaho, leur cocoach : « Je te promets ». Une battle qui effraie Amel tant ses talents n’ont pas confiance en eux. The Voice, les Battles du samedi 10 avril 2021.

