Replay “The Voice” samedi 10 avril : voici les 9 dernières battles de la saison 10 (vidéo)

Samedi 10 avril, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre dès 21:05 sur TF1 la 3ème et dernière soirée des Battles de “The Voice” saison 10. Retour en images sur les 9 Battles de la soirée.

Au cours de cette troisième soirée des Battles, Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine ont terminé de façonner leurs équipes dans ces Battles « nouvelle génération ».

Chaque coach a opposé deux talents de son équipe, sur une chanson qu’il a choisi au préalable. A la fin de chaque Battle, le coach a eu choix décisif à faire en sélectionnant un talent pour l'emmener à l’étape des K.O.

Dans l'équipe Amel Bent, sont qualifiés pour les K.O. : Niki Black, Nicolas, Cyprien, Wahil, Robin, Anik (talent volé), Jaja et Sonia.

Marc Lavoine emmène sur les K.O. : Arthur, Anaïd. B (talent volé), Quentin Malo, Jim Bauer, Louise Mambell, Alyah, Tarik et Clara Polaire.

Florent Pagny a qualifié 8 talents également pour les K.O. : Edgar, Giada, Marghe, Stellia Koumba (talent volé), Marie, Azza, Silvio Ilardo et Pottok on the Sofa.

Dans cette dernière étape, Vianney avait opposé Séri à The Vivi. Ce dernier avait gagné sa Battle mais a été ensuite retiré de la compétition par la production suite à ses propos tenus sur les réseaux sociaux bien avant sa participation à l'émission. Pour les K.O., Vianney pourra donc compter sur Paul'O, Kay, Angelo, Youssef Zaki, Mentissa, Aimée et Julien (talent volé).

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 9 dernières Battles de cette 10ème saison de “The Voice”.