Nicolas, talent de l'équipe Amel Bent, monte à son tour sur la scène de de “The voice” dans cette première soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sa dernière battle, face à Lara et Jessie Will a été compliquée. Il a donc écouté les conseils de son coach et ce soir, il va se battre.

Nicolas va tenter de se dépasser, se surpasser avec le titre d’un artiste qui lui aussi était un combattant, Grégory Lemarchal : « Je t’écris ».

Extrait de The Voice, les KO d'Amel Bent du samedi 17 avril 2021.