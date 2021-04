Jaja, talent de l'équipe Amel Bent, monte à son tour sur la scène de de “The voice” dans cette première soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le nouveau talent de la team Amel qui se présente possède un potentiel vocal très impressionnant. « C’est un Divo, le masculin de la Diva ». Mais pas seulement, Jaja est un rayon de soleil qui profite de bonheur de pouvoir participer à The Voice.

Ce soir, il a décidé d’interpréter un titre de la Diva disco : « I am what I am » de Gloria Gaynor.

Extrait de The Voice, les KO d'Amel Bent du samedi 17 avril 2021.