Replay “The Voice” : Cyprien chante « Without You » de David Guetta (vidéo)

Cyprien, talent de l'équipe Amel Bent, monte à son tour sur la scène de de “The voice” dans cette première soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Covidé pendant les répétitions de sa battle face à Elise, Cyprien avait quand même remporté son duel en interprétant magistralement un titre de la BO de La belle et la bête : « Histoire éternelle ».

Pour ce Ko, Cyprien revient à ses premières amours (il avait interprété « Versace on the floor » de Bruno Mars aux auditions à l'aveugle). Il a décidé d’interpréter « Without you » de David Guetta ft. Usher.

Un choix qui laisse perplexe Amel Bent.

Extrait de The Voice, les KO d'Amel Bent du samedi 17 avril 2021.