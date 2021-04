Replay “The Voice” : Niki Black chante « L'hymne à l'amour » d'Edith Piaf (vidéo)

Niki Black, talent de l'équipe Amel Bent, monte à son tour sur la scène de de “The voice” dans cette première soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour prolonger son « french dream », son rêve à la française, Niki Black, cette jeune américaine s’attaque à un monstre de la chanson française. Elle va chanter du Piaf et l’une des belles chansons du répertoire de la Môme : l’hymne à l’amour.

« Edith Piaf est ma chanteuse préférée. She’s like The Louvre, un monument ». Pour son KO, Niki rajoute une difficulté supplémentaire en s’accompagnant de son seul piano et en arrangeant elle-même la mélodie. Amel Bent n’est pas rassurée.

Extrait de The Voice, les KO d'Amel Bent du samedi 17 avril 2021.