Pottok on the Sofa, seul groupe dans l'équipe Florent Pagny monte à son tour sur la scène de “The voice” dans cette seconde soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ils sont frère et sœurs, Ils forment le groupe Pottok on the Sofa.

Pour leur KO, le trio a décidé d’interpréter un titre de Maître Gims : « Tout donner ». Une nouvelle facette de leur talent.

Extrait de The Voice, les KO de Florent Pagny du samedi 24 avril 2021.