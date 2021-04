Replay “The Voice” samedi 24 avril : voici les K.O. de Vianney & Florent Pagny (vidéo)

Samedi 24 avril dès 21:05, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la seconde soirée des K.O. de la 10ème saison de “The Voice”. Retour en images sur les 15 prestations de la soirée.

Cette seconde et dernière soirée de K.O. a mis en compétition les talents de l'équipe Vianney et ceux de l'équipe Florent Pagny. Sur les huit talents que compte chaque équipe, seuls quatre talents ont été qualifiés pour les Cross-Battles. Chaque coach se sépare donc de la moitié de son équipe sur cette étape.

Tous les talents d’une même équipe se sont succédés et performer sur la scène de “The Voice” les uns après les autres sur une chanson de leur choix ! Soit le coach buzze et il qualifie le talent pour les Cross-Battles, soit il n’est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour son talent.

Vianney a décidé de conserver dans son équipe : Mentissa, Paul'O et Angelo. Son équipe se compose de 3 talents seulement car The Vivi, qui a été sélectionné par Vianney lors de l'enregistrement de cette étape, ne fait plus partie de la compétition.



Florent Pagny, quant à lui, emmène aux Cross-Battles : Giada, Edgar, Marie et Marghe.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 15 K.O du samedi 24 avril 2021 dans leur intégralité.