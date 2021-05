Florent Pagny met fin au supplice de l'attente pour Marie qui monte à présent sur la scène de “The Voice” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Si Marie est toujours prise d’émotion avant de monter sur la scène de The Voice, elle parvient toujours à puiser en elle un courage et une énergie qui rendent ces performances mémorables.

Le soir des Cross Battles, Marie ne déroge pas à la règle et fait littéralement le show en interprétant « What You Waiting For ? » de Gwen Stefani !

Extrait de The Voice, les Cross Battles du samedi 1er mai 2021.