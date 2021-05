Replay “The Voice” : Cyprien, Niki Black & Amel Bent « The way you make me feel » de Michael Jackson (vidéo)

Au cours de la demi-finale de “The Voice” saison 10, les talents partagent un titre avec leur coach. Nous vous propons de voir ou de revoir la prestation de Cyprien et Niki Black avec Amel Bent.

Cyprien, Niki Black et Amel Bent interprètent un titre de Michael Jackson : « The way you make me feel ».

La promesse d’un moment gai, festif, joyeux dans la Team Amel.

Extrait de The Voice, la demi-finale du samedi 8 mai 2021.