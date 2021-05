Dans cette demi-finale en direct de la saison 10 de “The Voice”, les talents partagent la scène avec leur coach. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Marghe et Giada avec Florent Pagny.

Marghe, Giada et Florent Pagny sont réunis pour un hymne en l’honneur de l’Italie avec un titre fort du duo Hélène Ségara et Andrea Bocelli : « Vivo per lei ».

Quel talent de Florent Pagny ira en finale la semaine prochaine ? Ce sont les téléspecteurs de TF1 qui décident tout au long de cette soirée en direct.

Extrait de The Voice, la demi-finale du samedi 8 mai 2021.