C'est à présent au tour de Mentissa de monter sur la scène de “The Voice” pour son premier titre en solo dans cette finale en direct de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mentissa a gagné la semaine dernière sa place en finale avec un choix de titre très personnel : « Pour ne pas vivre seul ». Un titre méconnu de Dalida qui a ému tout le plateau.

Cette semaine, notre talent à la voix puissante et la personnalité lumineuse a décidé d’interpréter : « We are the world » de Michael Jackson. Un hymne au partage et à la générosité !

Mentissa sera-t-elle sacrée The Voice 2021 par le public ?

Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021.