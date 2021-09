Replay “The Voice” : Flo Malley interprète « Human » de Rag’n’Bone Man (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” débute sur TF1 comme elle a commencé il y a 10 ans avec le tout premier talent de l'émission : Flo Malley. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier candidat de l’histoire de The Voice France, Flo Malley a également l’honneur d’inaugurer l’édition The Voice All Stars.

Eliminé lors des directs de The Voice en 2001, Flo Malley a su rebondir : il a participé à la comédie musicale « Salut les copains » aux Folies Bergères et a été choriste pour de nombreux artistes, dont Aya Nakamura. Cependant son ambition d’écrire et de composer ses propres chansons ne l’a jamais quitté.

Sur la scène de The Voice All Stars, Flo Malley interprète « Human » de Rag’n’Bone Man. Va-t-il aller au bout de son rêve ?

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.