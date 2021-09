Replay “The Voice” : Paul Ventimila chante « Le Blues du businessman » de Starmania (vidéo)

Le second talent de cette édition All Stars de “The Voice” a bien grandi depuis son passage chez les Kids. Nous vous proposons de voir ou de revoir l'audition à l'aveugle de Paul Ventimila qui revient dans la version adulte.

Paul Ventimila avait 11 ans lorsqu’il a participé à la première édition de The Voice Kids. Mais aujourd’hui, c’est un jeune homme de 17 ans qui naturellement a mué !

The Voice All Stars est l’occasion pour Paul de regagner confiance en lui et de se réapproprier sa voix. 6 ans après avoir interprété « Le Blues du businessman » de Starmania dans The Voice Kids, Paul s’attaque à un nouveau standard : « Take on me », chanson signature du groupe de new wave A-ha

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.