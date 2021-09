Replay “The Voice” : Anne Sila chante « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud (vidéo)

Premier moment d'émotion dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars”, le retour d'Anne Sila, finaliste de la 4ème saison de Florent Pagny. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Anne Sila le dit elle-même, The Voice lui a sauvé la vie, elle traversait une période compliquée que son parcours dans l’aventure a permis de panser.

Finaliste de la 4ème saison de The Voice, elle a tout de même sorti deux albums studio, participé à la comédie musicale « Jésus » de Pascal Obispo et même prêter sa voix au personnage de Nala dans la nouvelle adaptation du « Roi Lion ».

En participant à The Voice All Stars, Anne Sila veut clore le chapitre sombre de sa vie et crier au monde qu’elle va mieux. Un retour symbolique tout comme son choix de chanson, « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Elle veut revenir chercher son titre et son coach d’origine, Florent Pagny.

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.