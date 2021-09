Replay “The Voice” : Frédéric Longbois chante « Cho Ka Ka O » d'Annie Cordy (vidéo)

C'est le grand retour de Frédéric Longbois dans “The Voice All Stars” un talent qui a marqué la 7ème saison de l'émission ! Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

En interprétant « Bécassine » de Chantal Goya aux Audition à l’aveugle de la saison 7 de The Voice, Frédéric Longbois ne s’attendait pas continuer l’aventure jusqu’aux demi-finales.

The Voice lui a permis de mettre en avant sa personnalité délurée et de laisser libre court à sa folie, des qualités pour lesquelles ont le reconnait encore aujourd’hui dans la rue.

De retour pour l’édition All Stars, Frédéric Longbois promet un pur moment de magie qui charmera petits et grands. Et pour ce faire, il choisit de reprendre « Cho Ka Ka O » d’Annie Cordy !

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.