Replay “The Voice” : Demi Mondaine chante « Back to Black » d’Amy Winehouse (vidéo)

C'est au tour à présent de Demi Mondaine, talent de la 7ème saison, de monter sur la scène de “The Voice All Stars” pour son audition à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Béatrice alias Demi Mondaine fait son grand retour dans The Voice All Stars ! Il y a 3 ans, sa reprise de « Baby Did a Bad, Bad Thing » de Chris Isaak lors des Auditions à l’aveugle en saison 7 en a marqué plus d’un.

Le lendemain de son passage, elle reçoit un appel du producteur du Fashion Freak Show, le spectacle de Jean-Paul Gaultier ! Ce dernier, fasciné par sa prestation, lui offre un rôle dans son spectacle. C’est d’ailleurs le premier à la soutenir dans son retour dans The Voice.

Vêtue de sa robe de soirée, Demi Mondaine chante « Back to Black » d’Amy Winehouse et compte bien en mettre plein la vue !

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.