Replay “The Voice” : Marie Clauzel chante « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga (vidéo)

Marie Clauzel, talent de la 6ème saison de “The Voice Kids” fait son retour dans la compétition dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars”. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Aujourd’hui âgée de 16 ans, Marie a participé, deux ans plus tôt, à la sixième édition de The Voice Kids. Bien que son parcours se soit terminé aux Battles, l’aventure lui a permis de gagner en maturité et de prendre conscience qu’elle veut en faire son métier.

Sur la scène de The Voice All Stars, Marie interprète le titre « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga, issu de la bande originale du film événement « A Star is Born ».

Maintenant dans la cour des grands, Marie veut tout faire pour convaincre les coachs de The Voice de se retourner !

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.