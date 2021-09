Replay “The Voice” : Emmy Liyana chante « Wicked Game » de Chris Isaak (vidéo)

Encore un grand moment d'émotion dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” sur TF1, le retour d'Emmy Liyana. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Révélée lors de la sixième saisonde The Voice, l’aventure d’Emmy Liyana s’est achevée lors des primes. Ce qui ne l’a pas empêché de revenir un an plus tard sur cette scène emblématique pour interpréter « OK ou KO » un titre notamment co-écrit par son ancienne coach Zazie, et qu’elle a précédemment défendu lors du concours Destination Eurovision 2018.

Pour son retour dans The Voice All Stars, la jeune chanteuse charismatique choisit de reprendre « Wicked Game » de Chris Isaak.

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.