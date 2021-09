Replay “The Voice” : Victoria Adamo chante « Mourir sur scène » de Dalida (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” se poursuit sur TF1 avec la 3ème participation de Victoria Adamo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Victoria Adamo est ce qu’on appelle une vétérante de l’émission. Elle a participé à la première saison de The Voice Kids ainsi qu’à la quatrième saison de The Voice.

Deux participations sous la houlette de Jenifer qui se sont malheureusement achevées lors des battles. Malgré la défaite, The Voice lui a permis de fouler de très belles scènes et de chanter aux côtés d’artistes comme Lisandro Cuxi, Slimane ou Aya.

Jamais 2 sans 3, Victoria Adamo revient de nouveau à The Voice pour l’édition All Stars et s’attaque au titre « Mourir sur scène » de Dalida, comme pour montrer son attachement profond à l’émission.

Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021.