Replay “The Voice” : Anthony Touma chante « Can’t Feel My Face » de The Weeknd (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” débute sur TF1 avec Anthony Touma, un talent de la saison 2. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Originaire du Liban, Anthony Touma a participé à la deuxième saison de The Voice. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle : il a enflammé la scène avec sa reprise de « Billie Jean » de Michael Jackson et a fait danser le moonwalk à Louis Bertignac !

En sortant de l’émission, Anthony réalise son rêve en signant dans une maison de disques pour dévoiler son premier album. Véritable star dans son pays, il a gagné l’édition libanaise de Danse avec les stars et a même partagé la scène avec Enrique Iglesias.

Sur la scène de The Voice All Stars, Anthony Touma interprète « Can’t Feel My Face » de The Weeknd et compte bien donner le meilleur de lui-même !

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.