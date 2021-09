Replay “The Voice” : Olympe chante « You Say » de Lauren Daigle (vidéo)

A son tour, Olympe fait son retour sur la scène de “The Voice All Stars” pour une seconde audition à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Impossible d’oublier l’emblématique Olympe. Grand finaliste de la saison 2, la victoire de Yoann Fréget d’une courte tête l’empêche d’accéder au titre.

Loin d’être amer, il s’est même fait tatouer la date de son audition à l’aveugle, un jour qui a scellé le début de son rêve. En effet, rien ne s’est arrêté pour Olympe à la fin de l’émission : il a notamment sorti 3 albums dont le premier est certifié disque d’or.

De retour dans l’édition All Stars, il reprend le titre « You Say » de Lauren Daigle. S’il espère aller le plus loin possible, il ne dirait pas non à une victoire cette fois-ci !

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.