Replay “The Voice” : Louise Combier chante « L'aigle noir » de Barbara (vidéo)

Louise Combier, ancien talent de Marc Lavoine, revient dans cette saison All Stars de “The Voice” pour une nouvelle audition à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Louise Combier a participé à la saison 9 de The Voice. Lors de son audition à l’aveugle, elle a ressenti quelque chose d’indescriptible mais d’éminemment puissant. Elle se souvient encore du regard de Marc Lavoine, bouleversé en l’observant chanter « Ton héritage » de Benjamin Biolay.

Pour son retour, Louise Combier reprend « L’aigle noir » de Barbara.

Fière de participer à The Voice All Stars, elle saisit cette deuxième chance pour dévoiler une facette plus mature et en phase avec l’artiste et la personne qu’elle est aujourd’hui.

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.