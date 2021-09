Cette seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” se poursuit sur TF1 avec Manon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Vous avez découvert Manon lors de la sixième saison de The Voice Kids. Son plus beau souvenir ? Lorsque les 4 fauteuils se sont retournés lors de son audition à l’aveugle.

Au cours de l’aventure, elle a noué un lien particulier avec Patrick Fiori qui l’a mené jusqu’en finale.

Sur la scène de The Voice All Stars, Manon interprète « Lay Me Down » de Sam Smith. Son coach de cœur va-t-il la reconnaitre ?

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.