Replay “The Voice” : Léo chante « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins (vidéo)

Il était âgé de 13 ans lors de son premier passage dans “The Voice Kids”. Six ans plus tard, Léo revient sur la scène de “The Voice All Stars” pour une seconde audition à l'aveugle et pour délivrer un beau message de tolérance.

On a découvert Léo pendant la 2ème saison de The Voice Kids.

Entre il y a 5 ans et aujourd’hui, une nouvelle personne est née. Vocalement et physiquement, Léo a bien évolué et assume celui qu’il a toujours voulu être.

De retour dans The Voice All Stars, Léo interprète « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins, avec l’ambition de faire passer un message et de partager avec le public ses convictions et ses valeurs.

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.