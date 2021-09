Replay “The Voice” : Nicolas chante « Dance Monkey » de Tones and I (vidéo)

C'est au tour d'un autre Kids de faire son retour dans cette troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Nicolas.

Il a participé à The Voice Kids dans l’équipe de Louis Bertignac en Saison 1. Il s’appelle Nicolas.

Et depuis la saison 1, Nicolas a participé à plusieurs comédies musicales comme Oliver Twist ou encore Grease.

Il monte, ce soir, sur la scène de The Voice All Stars pour interpréter le titre « Dance Monkey » de Tones and I. Parviendra-t-il à faire se retourner les coachs Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori ?

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, samedi 25 septembre 2021.