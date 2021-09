Xam Hurricane fait son retour dans “The Voice All Stars” sur TF1, mais il n'est pas tout seul... Nous vous proposons de voir ou de revoir cette audition à l'aveugle.

Néo, c’est la rencontre entre Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 de The Voice dans l’équipe de Pascal Obispo, Michaël Bucquet de la saison 9 de The Voice et Mathis Gardel, le seul à n’avoir jamais fait The Voice.

Sous la houlette de Pascal Obispo, leur ange gardien, ils présentent ce soir un titre de Clara Luciani : « La grenade ».

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, samedi 25 septembre 2021.