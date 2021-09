Replay “The Voice” : Vincent Vinel chante « Despacito » de Luis Fonsi ft Daddy Yankee (vidéo)

La troisième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” se termine sur TF1 avec Vincent Vinel, un talent qui a marqué la saison 6. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Souvenez vous... Jeune parisien, Vincent Vinel est malvoyant depuis l’enfance mais est doté d’une oreille absolue : il peut reproduire chaque mélodie qu’il entend. Le piano est son instrument de prédilection, et c’est souvent dans les gares qu’il se produit pour faire partager son univers au reste du monde et diffuser de la bonne humeur.

En participant à la saison 6 de The Voice, Vincent voulait prouver que malgré son handicap, qui pour lui n’en est pas un, on peut réaliser ses rêves et aller au bout de ses objectifs.

Vincent Vinel revient avec un nouveau concept, une reprise bien à lui du titre de Luis Fonsi ft Daddy Yankee « Despacito ». Un pari risqué ?

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, samedi 25 septembre 2021.