Replay “The Voice” : Ecco chante « It must have been love » de Roxette (vidéo)

Ecco monte à son tour sur la scène de “The Voice All Stars” dans cette première soirée des Cross Battles. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette première Cross battle d’exception, Mika a décidé de mettre face à Anne Sila, la jeune Ecco. Deux femmes fragiles et délicates

Ecco possède moins d’expérience et semble plus tétanisée par l’enjeu. Mika et Kendji Girac, qui pour l’occasion est venu en renfort lors des répétitions, ne tarissent pas d’éloges. « Tu peux être simple. La candeur de la simplicité de l’interprétation, tu vois ». Pas sure, que l’explication soit claire, mais le cœur y est !

Ce soir, Ecco va interpréter un titre de Roxette : « It must have been love ». L’outsider réussira-t-elle à sortir son épingle du jeu ?

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 2 octobre 2021.