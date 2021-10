Replay “The Voice” : Néo chante « Dream on » d'Aerosmith (vidéo)

Face à Demi Mondaine dans cette première soirée des Cross Battles de “The Voice All Stars”, ce n'est pas 1 mais 3 talents réunis en un groupe : Néo. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Un groupe où il n’a y pas de leader. Néo, c’est la rencontre entre Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 de The Voice dans l’équipe de Pascal Obispo, Michaël Bucquet de la saison 9 de The Voice et Mathis Gardel, le seul à n’avoir jamais fait The Voice…

Pour ce duel, face à Demi Mondaine, ils ont décidé d’interpréter un titre d’Aerosmith « Dream on ». Avec un objectif : être sur la même longueur d’onde et ne pas se laisser impressionner.

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021.