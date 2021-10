Replay “The Voice” : Victoria Adamo chante « Comme d'habitude » de Claude François (vidéo)

C'est au tour de Victoria Adamo de fouler la scène de “The Voice All Stars” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Victoria Adamo s’est portée volontaire pour partir en duel face à Ogee de la Team Jenifer. Un courage que son coach Mika applaudit mais qui ne l’étonne plus.

En effet, Victoria est le seul talent de toute l’histoire de The Voice à faire une troisième battle. Et pour conjurer le sort, Victoria a fait appel à son papa pour l’accompagner et choisi une version très flamenco du titre de Claude François : « Comme d’Habitude ». Un choix payant ?

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 2 octobre 2021.