La seconde et dernière soirée des Cross Battles de “The Voice All Stars” débute sur TF1 avec Ana Ka. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Coach invaincu la semaine dernière, Florent Pagny a décidé de présenter pour ce nouveau duel Ana Ka. Face à elle, Zazie a sorti l’artillerie lourde en lui opposant une voix puissante, celle de Will Barber...

Energie et smile pour Ana Ka, chanteuse aguerrie avec un titre de Kiki Dee Band : « I’ve got the music in me ». Le public sera-t-il conquis par sa prestation ?

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021.