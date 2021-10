Will Barber monte à son tour sur la scène de “The Voice All Stars” pour sa Cross Battle avec Ana Ka. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Duel de titans en perspective ! Ana Ka (Team Pagny) face à Will Barber (Team Zazie), l’homme aux 135 millions de vidéos vues sur YouTube.

Et pour ce duel, Will Barber a choisi la douceur avec un titre de Lady Gaga : « Million reasons ». Enfin de la douceur, mais façon Will Barber quand même. Qui du soleil ou de la lune remportera ce duel ?

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021.