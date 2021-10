Replay “The Voice” : Manon chante « Je viens du sud » de Michel Sardou (vidéo)

C'est au tour à présent de Manon de monter sur la scène de “The Voice All Stars” dans cette demi-finale en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

On avait découvert Manon lors de la saison 6 de The Voice kids. Depuis la jeune femme a grandi. Et c’est, cette fois-ci, dans la team Pagny qu’elle s’épanouit.

Lors des Cross Battles, elle a battu Cassidy grâce à son interprétation sans faille du titre de Laura Fabian « Pas sans toi ».

Ce soir, pour sa demi-finale, Manon a décidé d’interpréter un titre de Michel Sardou version Chimène Badi « Je viens du Sud ». Un titre porte bonheur ? La réponse...

Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021.