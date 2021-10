Replay “The Voice” : voici les 15 prestations de la demi-finale en direct sur TF1 (vidéo)

Samedi 16 octobre, dès 21:05, Nikos Aliagas a présenté en direct sur TF1 la demi-finale de “The Voice All Stars”. Retour en images sur les 15 prestations de la soirée.

A ce stade de l’aventure, ils ne sont plus que quinze à se lancer sur la scène de “The Voice” et tenter de décrocher le titre tant convoité de “The Voice All Stars”.

Autour d’une mécanique encore inédite dans l’histoire du programme, les talents ont chanté à nouveau une chanson de leur choix. L'objectif était de convaincre les téléspectateurs qui avaient seuls le pouvoir de les qualifier directement pour la suite de l’aventure.

Au vu de la qualité vocale de chacun d’entre eux, cette soirée a été, une fois encore, d’un niveau hors du commun.

Six talents uniquement ont décroché leur ticket pour la grande finale de “The Voice All Stars” : Anne Sila, MB14, Manon, Terence, Amalya et Louis Delort qui a été repêché en fin d'émission.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 15 prestations de la soirée.