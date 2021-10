Replay “The Voice” : MB14 chante « The Show must go on » de Queen (vidéo)

MB14 fait son premier passage en solo dans cette finale de “The Voice All Stars” sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

MB14 est un talent atypique. On a connu et adoré ses prestations en saison 5. Accompagné de son looper, il avait fait souffler un vent de nouveauté sur le plateau. Cette saison, MB14 est revenu avec ce petit truc en plus, un soupçon de fragilité, (On se souvient de sa reprise du titre d’Orelsan lors de sa cross Battle) qui fait de lui, ce soir, un redoutable prétendant au titre.

La semaine dernière, L’homme aux plusieurs voix s’est même payé le luxe d’éliminer Louis Delort lors de sa demi-finale (Louis Delort a été repêché en fin d’émission par le vote du public).

Ce soir, pour sa finale, MB14 va chanter un titre du groupe pop Queen : « The Show must go on ».

Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.