Amalya effectue son deuxième et dernier passage dans cette finale de “The Voice All Stars” sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la team Jenifer depuis les Cross Battles, Amalya poursuit son aventure.

Ce soir, pour la finale, elle a décidé d’interpréter un titre de Céline Dion : « All By myself ». Une reprise du titre d’Eric Carmen, datant de 1975, largement inspiré du concerto pour piano n°2 de Rachmaninov.

Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.