Pour son second et dernier passage dans cette finale de “The Voice All Stars”, MB14 chante en duo avec Soprano. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, pour la finale de The Voice All Stars, MB14 et Soprano interprètent en duo un titre de ce dernier : « Clown ». Va-t-il réitérer l’exploit des Cross battles (Et sa prestation « Peur de l’échec » d’Orelsan) avec une nouvelle interprétation de dingue ? Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.

0 Partages



Partager

Imprimer