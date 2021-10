Replay “The Voice” : Anne Sila chante « Creep » de Radiohead (vidéo)

Anne Sila effectue son deuxième et dernier passage dans cette finale sur TF1 de “The Voice All Stars”. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette finale en direct, Anne Sila a décidé de s’attaquer à un des titres phares de Radiohead : « Creep ». Florent Pagny l’avait espéré. Souvenez-vous !

Dès le début de l’aventure All Stars le coach nous rappelait que, son seul et unique regret de l’aventure, était la défaite d’Anne Sila face à Lilian Renaud en finale de The Voice en 2015.

Ce soir, le talent Virtuose de Florent Pagny Anne Sila, est peut-être en phase de réussir ce pari. Son coach, Florent Pagny en est persuadé.

Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.