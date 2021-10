Replay “The Voice” samedi 23 octobre : voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Samedi 23 octobre à 21:05, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la grande finale de “The Voice All Stars”. Nous vous proposons de voir ou de revoir les 12 prestations de la soirée.

Après six semaines de compétition acharnée et de niveau de chant hors du commun, les téléspectateurs ont désigné les six grands finalistes : MB14, Terence James, Amelya, Manon, Louis Delort et Anne Sila. Ils vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette finale exceptionnelle, afin de décrocher le titre tant convoité de “The Voice All Stars”.

Chaque talent a chanté à deux reprises, une chanson en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager : Ed Sheeran, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Soprano, Amel Bent et Garou.

Au programme : de grands moments de musique et d’émotion, les meilleures performances vocales, des duos impressionnants et des prestations époustouflantes que vous pouvez voir ou revoir ci-dessous :