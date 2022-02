Axel est le second talent qui monte sur la scène de “The Voice” saison 11 pour son audition à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Axel vient de fêter ses 18 ans. Il possède deux passions : le chant et le Kaekwondo. Il est d'ailleurs Champion de France 2019.

Après avoir réalisé son premier challenge, il est temps pour lui de réaliser le second : participer à "The Voice" . Ce soir, il a décidé d'interpréter un titre de James Brown : "It's a Man's Man's Man's World".

Réussira-t-il à faire se retourner le fauteuil des coachs ?

Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 12 février 2022.