C'est au tour à présent de Louise de monter sur la scène de “The Voice” pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La claque ! Louise a 21 ans et vient de Rouen en Normandie. C'est la première fois qu'elle se produit sur une scène aussi grande que celle de The Voice. Avec de surcroit son piano. Une difficulté de plus ? Pas vraiment.

Ce soir, elle a décidé d'interpréter une chanson de Tamino : "Indigo Night". Vous ne connaissez pas ? Vous allez l'écouter en boucle !

Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 12 février 2022.