Replay “The Voice” : Thomas chante « The sound of silence » de Simon & Garfunkel (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 débute sur TF1 avec Thomas. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Thomas quitte le domicile familial à l’âge de 16 ans. Il enchaîne alors les petits boulots dans la restauration et la vente pour payer ses factures. Sa passion pour la musique lui permet de s’évader et tenir. S’il estime avoir grandi trop vite en accumulant trop de petits boulots, il décide en 2020 de se lancer totalement dans la musique en entrant dans un orchestre pour des événements privés. Mais la situation sanitaire compromet tous ses plans…

Sur le plateau de The Voice, il n’a qu’un objectif : vivre de la musique et changer de vie. Pour cela, il compte sur sa plus grande force : sa voix atypique.

Ce soir, il a décidé d'interpréter un titre de Simon &Garfunkel : "The sound of silence".

Extrait des auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 19 février 2022.