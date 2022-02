Replay “The Voice” : Ambre chante « Voilà » de Barbara Pravi (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Ambre. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ambre aime autant la comédie que le chant. Deux passions qu’elle a combinées en entamant des études de comédie musicale. Chanter est pour elle une source de bonheur… mais aussi une peur : elle a longtemps subi les moqueries sur son physique. Mais aujourd’hui elle est prête à prendre sa revanche : elle est plus sûre d'elle, assume qui elle est et ne veut plus s’excuser d’être là !

Les auditions à l’aveugle sont pour elle une chance d’être jugée uniquement sur sa voix, et prouver que chanter… c’est sa voie !

Ce soir, Ambre interprète "Voilà" de Barbara Pravi.

Extrait des auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 19 février 2022