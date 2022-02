Replay “The Voice” : Olly Corpe chante « Dancing on my own » de Robyn (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Olly Corpe. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Depuis 10 ans, Olly Corpe partage sa vie de musicien avec son groupe. Ils ont sillonné l’Europe et l’Angleterre ensemble, c’est donc tout naturellement qu’il a décidé de les avoir avec lui sur scène pour sa première dans The Voice.

Mais si les coachs se retournent, il poursuivra l’aventure tout seul…! Il souhaite se prouver qu’il est capable de sortir de sa zone de confort en réussissant seul. Avec son groupe derrière lui, Olly Corpe va-t-il réussir à séduire les coachs afin de voler de ses propres ailes ?

Ce soir, le jeune va chanter un titre de Robyn : "Dancing on my own".

Extrait des auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 19 février 2022.