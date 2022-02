Replay “The Voice” : Madeline chante « La lavande » de Pomme (vidéo)

À son tour, Madeline va tenter sa chance dans cette 11ème saison de “The Voice” sur TF1 face aux fauteuils retournés des coachs. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Madeline est une jeune étudiante en sciences sociales à l’Université de Paris. Elle n’a jamais pris de cours de chant, et a appris le piano et la guitare en regardant des vidéos sur internet. Exigeante, elle a longtemps pensé que son niveau technique n’était pas assez « extraordinaire » pour faire de la musique son métier. Puis elle a eu le déclic : la musique peut être personnelle et simple.

C’est ce qu’elle compte démontrer en se présentant devant les fauteuils de The Voice… la première scène de sa vie !

Ce soir, Madeline va interpréter un titre de Pomme : "La lavande".

Extrait des auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 19 février 2022.