Replay “The Voice” : Maggy chante « Cuz I love you » de Lizzo (vidéo)

Recalée en saison 8, Maggy tente à nouveau sa chance dans cette 3ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Il y a 2 ans, Maggy, originaire de Montpellier, a foulé pour la première fois la scène de The Voice. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné. Mais de son propre aveu, elle ne se serait pas retournée non plus sur sa performance.

Depuis, elle a beaucoup travaillé et se sent prête à se confronter de nouveau aux 4 fauteuils ! Elle stresse que les coachs ne se retournent pas, mais Maggy est une battante, elle va tout donner et ne renoncera pas à sa deuxième chance !

Pour réussir son pari, Maggy a choisi un titre de Lizzo : "Cuz I love you".

